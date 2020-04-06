صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار تدهور الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن حالة الاقتصاد العالمي لا تزال في تدهور مستمر غير مسبوق، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم بأكمله والتي تسبب بدورها في تعليق معظم أنشطة الحياة.

وأوضح صندوق النقد الدولي خلال تقريره له اليوم أن الاقتصاد العالمي لم يُعاني من مثل هذه الأزمة سوى في عام 2008، إلا أن الوضع من المتوقع أن يزداد سوءاً في المرحلة القادمة بسبب ارتفاع أعداد المصابين في كل مكان.

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وأشار أيضاً إلى أن دولة الصين على سبيل المثال وصل عدد المصابين فيها إلى 60 ألف حالة، فيما باتت الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا إضافة إلى فرنسا وألمانيا في مرحلة خطيرة للغاية من مراحل انتشار فيروس كورونا، بينما أصبحت ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وشدد صندوق النقد الدولي في التقرير على أن ذلك الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا حول العالم أجبر جميع الحكومات على اتخاذ الإجراءات الوقائية الصارمة وفي مقدمتها فرض حظر التجوال، وبالتالي توقفت الأسواق العالمية والتجارة بصفة عامة عن العمل باستثناء الأدوية إضافة إلى المواد الغذائية.

وأضاف أيضاً أن فيروس كورونا تسبب في طلب نحو 10 مليون مواطن من أمريكا الحصول على منحة بطالة، بعدما تسبب فيروس كورونا في خسارة أعمالهم.

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