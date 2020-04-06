شركة ألمانية تعلن تطوير دواء يقضي على كورونا بواسطة بلازما الدم البشري

أعلنت شركة بيوتست الألمانية المعروفة لإنتاج الأدوية بصفة رسمية اليوم الإثنين أنها قد بدأت في تطوير إحدى الأدوية بواسطة بلازما الدم البشري، من أجل محاولة القضاء على فيروس كورونا المستجد المنتشر بقوة حول العالم في الفترة الماضية.

وأكدت الشركة الألمانية أن عدد المتبرعين لها بأكياس البلازما قد ارتفع بشكل ملحوظ للغاية في الفترة الماضية، من أجل مساعدة الشركة على إنتاج الدواء القادر على القضاء تماماً على فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

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وأشارت أيضاً إلى أنها في تعاون مستمر مع العديد من الشركات العالمية الأخرى المتخصصة في إنتاج الدواء، من أجل اكتشاف العلاج المناسب للقضاء على فيروس كورونا في القريب العاجل.

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