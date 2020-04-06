رسمياً .. حظر تجوال كامل في السعودية من أجل مواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن فرض حظر تجوال كامل على كافة أنحاء المملكة العربية السعودية أي لمدة 24 ساعة بصفة يومية، من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد المنتشر بقوة مؤخراً.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك القرار يأتي بناءً على توصية من وزارة الصحة السعودية، والتي طالبت الحكومة السعودية بضرورة مضاعفة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل مواجهة فيروس كورونا في المرحلة القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار من طرف وزارة الداخلية السعودية قد جاء بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث وصل خلال ال24 ساعة الماضية إلى 2523 حالة حتى هذه اللحظة في انتظار المزيد.

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