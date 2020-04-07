لأول مرة.. حصيلة إصابات كورونا في الصين بدون وفيات

سجلت الصين، اليوم، بيانا بحصيلة إصابات بفيروس كورونا “كوفيد19” دون وفيات للمرة الأولى منذ ظهور الوباء، المتفشي في العالم، مشيرة إلى أنها سجلت عدد 32 إصابة جديدة، جاء ذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن حالات الإصابات كانت لمسافرين وصلوا من الخارج ليرتفع بذلك عدد الإصابات الوافدة إلى 983، بينما بلغ عدد الإصابات كاملا 81740 حالة أمس، جاءت تلك الحصيلة بعدما رفعت السلطات الحظر عن الحركة في مدينة هوبي كما بدأت مقاطعة ووهان في العودة تدريجيا للعمل واستئناف المواصلات وفتح المحالات التجارية، إلى جانب عودة حركة المطارات في بعض الرجلات المحلية باستثناء ووهان التي سوف تستأنف الرحلات بداية من 8 أبريل بينما لا تزال الرحلات معلقة بين هوبي وبكين.

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جدير بالذكر أن وباء فيروس كورونا كان ظهر في مقاطعة ووهان الصينية وانتشر منها للعالم ككل، وكانت ووهان المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا والتي شهدت أعداد وغيات ضخمة.

وتشغل الصين المركز السادس عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما تحتل المركز السابع عالميًا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة ثم فرنسا والمملكة المتحدة وإيران، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، واتجهت الصين منذ أقل من أسبوعين، في تخفيف إجراءات السفر الداخلي من وإلى إقليم هوبي وعاصمته مدينة ووهان والتي ظهر فيها المرض، في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وذلك في أعقاب إعلان احتواء انتشار الفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية “وباء” في 11 مارس الماضي 2020.

وبلغت أعداد الحالات التي أعلن شفائها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، 77 ألفًا و167 شخصًا، بحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين.