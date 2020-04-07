السعودية تصدر قرارا جديدا يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل خلال أزمة “كورونا”

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إصدار قرارا بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، من أجل دعم جهود الحكومة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19 الاقتصادية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن القرار يتيح الفرصة للحكومة خلال الـ6 أشهر المقبلة لاتخاذ أي إجراءات تستدعي تخفيض ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تعاظم أي حالة أو ظرف، ما يتضمن تحديد القوة القهرية التي قد تكون حائلا دون القيام بالاتزامات الواردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.

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وحسبما ذكرت الوزارة، يسمح لصاحب العمل أن يحدد اتفاقا مع العامل على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية أو يمنحه إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة أو منح العامل إجازة استثنائية مع إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي.

وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت عدة إجراءات تشديدية من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما قررت وزارة الداخلية السعودية، منعت التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، وذلك ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك من مساء الاثنين الماضي، وفرضت الحظر الكلي على المدينة المنورة ومكة والرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

وحسبما ذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان عنها نقلا عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول شملت قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، وقطاع الإعلام بمختلف وسائله، وقطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.