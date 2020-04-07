الخارجية السعودية تكشف الفئات المسموح لها بالعودة حالياً للمملكة رغم انتشار كورونا

كشفت وزارة الخارجية السعودية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن الفئات المسموح لها من المواطنين السعوديين بالعودة من جديد إلى أراضي المملكة العربية السعودية في الفترة القادمة، بالرغم من تعليق الطيران الداخلي والخارجي بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية أن الحكومة السعودية وافقت على عودة 5 فئات سوف يكون لها الأولوية حالياً من أجل العودة إلى المملكة العربية السعودية، على أن تتمثل هذه الفئات الخمسة على النحو التالي:

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أصحاب الظروف الصحية الطارئة / كبار السن / من لديه تذاكر سفر تم إلغائها / الحالات الإنسانية / الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة السعودية قامت بإطلاق منصة إلكترونية خاصة من أجل تسجيل رغبات المواطنين في العودة إلى السعودية حالياً، موضحاً في الوقت ذاته أن بدء تسجيل البيانات عبر هذه المنصة سوف يكون انطلاقاً من يوم الأحد المقبل على أن يستمر لمدة 5 أيام تليها مباشرة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية على أن كل مواطن سعودي يرغب في العودة يجب عليه كتابة حالته الصحية لحظة تسجيل البيانات، إضافة إلى آخر 3 دول قام بزيارتها في الأشهر الماضية.

وأضاف أيضاً أن جميع العائدين من الخارج سوف يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين كاملين بناءً على توصية من وزارة الصحة والسكان.

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