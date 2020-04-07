منظمة الصحة العالمية توضح طرق انتقال فيروس كورونا بين الناس حول العالم

حرصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على توضيح طرق انتقال فيروس كورونا بين الناس من جديد، نظراً إلى استمرار تفشي وانتشار ذلك الفيروس القاتل في كافة أنحاء العالم للشهر الرابع على التوالي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي أن الناس يجب عليها توخي الحذر جيداً في المرحلة القادمة من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة بعدما تخطى عدد المصابين بالفيروس حاجز مليون مواطن من العالم بأكمله، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 78 ألف حالة وفاة معظمهم من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

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وأشارت أيضاً إلى أن كل مواطن حول العالم يجب عليه إتباع إرشادات المؤسسات الطبية والصحية التابعة لكل دولة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، حتى لا يستمر انتشار ذلك الفيروس بصورة أكبر في الفترة القادمة.

وإليكم الآن طرق انتقال فيروس كورونا بين الناس حول العالم:

الأسطح الملوثة / يستطيع الفيروس الانتقال بسهولة في حالة لمس الأسطح، حيث يعيش الفيروس على الأسطح الصلبة والنحاسية لمدة ساعتين فيما يعيش لمدة أطول على الأسطح البلاستيكية.

الرذاذ الناتج من السعال والعطس / يستطيع الفيروس الانتقال بهذه الطريقة من شخص إلى آخر عبر الجهاز التنفسي.

عدم الإبقاء على مسافة 1 متر بين الأشخاص في جميع الأماكن العامة.

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