بشرى سارة.. روسيا تتوصل إلى عقار فعّال لعلاج فيروس كورونا

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أمس، التوصل إلى عقار فعّال لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأشارت الوكالة إلى أن البحوث التي أجراها علماءها أثبتت فاعلية عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، في بيان صدر عنها أمس، أنها تمكنت من إثبات أن دواء “مفلوكوين” يمنع تطور المرض الخلوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا بتركيز 2 مكج/لتر، مشيرة إلى أن تركيز المادة في بلازما الدم يصل إلى المستوى المناسب عقب تناول الدواء بجرعات مسموح بها.

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وأوضحت الوكالة أن مركز “فارم زاشيتا” الوطني أجرى الأبحاث التي تهدف إلى معرفة مدى فاعلية عقار “مفلوكوين”، وذلك بمشاركة المعهد الـ48 للبحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كانت الوكالة أعلنت التمكن من تطوير عقار فعَّال من أجل علاج العلة التي يسببها فيروس كورونا “كوفيد-19″، على أساس عقار “مفلوكوين”.

وأكدت نجاحها في تطوير اختبارين من أجل الكشف عن فيروس كورونا، يتيح أحدهما تشخيص الفيروس في 20 دقيقة، مشيرة إلى أن نظام الاختبار الأول مصمم على شكل رقاقات، ويتيح التعرف على الحمض النووي الريبوزي RNA للفيروس من خلال عينات المصابين.

وأوضحت أن الاختبار أسرع من الفحص المختبري الكلاسيكي باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية PCR؛ لأنه يقلص فترة الحصول على النتيجة من 90 دقيقة إلى ما بين 20 دقيقة، مشيرة إلى أن نظام الاختبار الثاني “الأجسام المضادة للفيروس في مصل الدم” والتي يطورها الجهاز المناعي وتبقى في الدم بعد الإصابة بالمرض.

ونشرت وزارة الصحة الروسية، أمس الأول التاسع من أبريل الحالي، قائمة معدَّلة بالأدوية التي أوصت باستخدامها لعلاج مصابين فيروس كورونا، جاء من ضمنها “الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير إضافة إلى ريتونافير، والأزيتروميسين بالاقتران مع هيدروكسي كلوروكوين والإنترفيرون”.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس الجمعة، تسجيل نحو 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 11 ألفا و917 حالة.

وأكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17.6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث جرى اكتشاف نحو ألف و124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة بها نحو 7 آلاف و882 حالة، حتى أمس.

وأوضح المركز أن روسيا سجَّلت نحو 18 حالة وفاة، خلال اليوم الماضي، منها 12 حالة في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94 حالة، مؤكدا شفاء 97 حالة، من بينهم 37 حالة في موسكو، ليصل إجمالي المتعافين إلى 795.