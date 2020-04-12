الخبراء يتوقعون بيع علاج فيروس كورونا بأسعار مرتفعة بالرغم من خطورة الموقف

توقع العديد من الخبراء في مجال الطب حول العالم بأكمله أن يستغل التجار وشركات الأدوية الأزمة الحالية، من أجل بيع علاج فيروس كورونا بأسعار مرتفعة للغاية في حالة نجاح التجارب التي يتم إجراؤها على العديد من الأدوية في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق الربح والمكاسب الخيالية بدون أدنى شك في ظل حاجة المواطنين الماسة في جميع أنحاء العالم لشراء علاج فيروس كورونا المستجد بأي وسيلة ممكنة، من أجل تفادي التعرض إلى الإصابة في المرحلة القادمة.

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ومن جانبه، أكد أندرو هيل أحد الخبراء في تسعير الأدوية والذي يعمل في جامعة ليفربول الإنجليزية أن المؤسسات الطبية العالمية تجري حالياً الاختبارات على حوالي 9 أدوية مختلفة، حتى يتم استخلاص منها الدواء الأمثل للقضاء تماماً على فيروس كورونا.

وأشار أيضاً إلى أن سعر كل دواء من هذه الأدوية في بريطانيا لا يتجاوز دولاراً ونصف كحد أقصى على مر السنين، إلا أن تأكد فعالية أحدها وقدرته على القضاء على فيروس كورونا سوف يساهم في رفع سعره بدون أدنى شك وربما قد يصل وقتها السعر إلى أكثر من 30 دولار لعلبة الدواء الواحدة فقط.

على صعيد متصل، شددت جيسيكا بيري المسؤولة التي تعمل في منظمة أطباء بلا حدود على أن رفع سعر دواء علاج فيروس كورونا بعد اكتشافه لن يكون له أي فائدة على الإطلاق، وسوف تستمر أعداد المصابين والوفيات في التزايد في ظل عدم قدرة غالبية الناس على شرائه بسعر مرتفع بأي حال من الأحوال.

ومن جانبها، أوضحت مجلة “ساينس ماج” إحدى أشهر المجلات العلمية المتخصصة أن اكتشاف دواء من أجل علاج مرضى فيروس كورونا سوف يكون فرصة ذهبية بالنسبة إلى شركات الأدوية من أجل جني الأموال الطائلة بسبب رغبة الجميع في الحصول على العلاج بأي ثمن.

وأضافت أيضاً أن ذلك الأمر لن يكون غريباً على الإطلاق، ويكفي الإشارة فقط إلى أن علاج فيروس كورونا متوفر بمبلغ 500 دولار مقابل العبوة الواحدة.

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