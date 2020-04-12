بيل غيتس يصدم العالم ويؤكد إمكانية إنتاج لقاح فيروس كورونا العام المقبل

وجه الأمريكي بيل غيتس الملياردير المعروف ومؤسس شركة مايكروسوفت صدمة مدوية من العيار الثقيل إلى العالم بأكمله، وذلك بخصوص موعد إمكانية إنتاج لقاح فيروس كورونا لضمان عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها كما كان عليه الوضع سابقاً قبل انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وأكد بيل غيتس خلال تصريحات له اليوم لشبكة “BBC” أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سوف يكون جاهزاً لا محالة، نظراً إلى المجهودات الهائلة التي تبذلها كافة المؤسسات الطبية في كافة أنحاء العالم بدون استثناء.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر المؤسف أن إنتاج ذلك اللقاح وجاهزيته في الأسواق ومنحه للمرضى لن يحدث إلا في العام المقبل 2021، وذلك تحديداً بعد مرور حوالي 18 شهراً من الآن كحد أقصى أي مع نهاية العام القادم بمعنى أصح.

وشدد بيل غيتس في حديثه على أن التأكد من جاهزية لقاح فيروس كورونا لا يمكن أن يتم بتلك السهولة التي يتوقعها الناس حول العالم، نظراً لأن اللقاح لا يمكن منحه للناس بدون إجراء كافة اختبارات السلامة عليه حتى لا تكون له أضرار جانبية أخرى على البشرية.

وأضاف أيضاً أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد هو السبيل الوحيد أمام العالم بأكمله في الوقت الحالي من أجل ضمان عودة الحياة مجدداً إلى ما كانت عليه سابقاً، وهو الأمر الذي بات بمثابة الحلم بالنسبة إلى الجميع في ظل الأزمات العديدة التي عانت منها كافة الدول مؤخراً وخاصة الأزمات الاقتصادية.

وأوضح بيل غيتس في ختام تصريحاته على أن العالم بأكمله ملام على ما يحدث حالياً، بسبب عدم ضخ استثمارات هائلة في المجال الطبي على مدار السنوات الطويلة الماضية من أجل مواجهة مثل هذه المواقف الصعبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما كان يهم الدول فقط هو استثمار الأموال الطائلة على جيوشها والأسلحة والاستعداد للحروب.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكثر الدول المتضررة من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي.

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