آخر تطورات فيروس كورونا بعد مرور أكثر من 100 يوم على انتشاره حول العالم

لا يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة البرق في كافة أنحاء العالم دون أي استثناء على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم قدرة المؤسسات الطبية على اكتشاف أي لقاح أو دواء فعال قادر على القضاء على ذلك الفيروس القاتل.

ومر أكثر من 100 يوم حتى الآن على تلك اللحظة الأولى التي تم اكتشاف فيها فيروس كورونا في دولة الصين، وسرعان ما تطورت الأحداث طوال تلك الأشهر الماضية وارتفع عدد المصابين إضافة إلى عدد الوفيات بشكل رهيب لا مثيل له على الإطلاق.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تخطى حاجز مليون و800 ألف مواطن حول العالم بأكمله، فيما تخطى عدد وفيات فيروس كورونا حاجز 113 ألف حالة مع احتمالية تزايد هذه الأعداد بدون أدنى شك بالرغم من التزام الجميع بالحجر المنزلي من أجل تفادي الإصابة بذلك الفيروس.

وباتت الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول معاناة من ذلك الفيروس القاتل بغض النظر عن أي دولة أخرى، علماً بأن منظمة الصحة العالمية لم تكتفِ فقط بإطلاق مصطلح “الجائحة” على فيروس كورونا بل إنها وصفته أيضاً بعدو البشرية.

وأجمع العديد من الخبراء والباحثين في مجال الطب على المستوى العالمي أن المشكلة تكمن الآن أن فيروس كورونا قد أصبح متوفراً منه 3 أنواع وليس مجرد نوع واحد فقط لا غير في ظل تعرض الفيروس إلى طفرات وتحولات خلال تنقله عبر العالم.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن النوع الأول “A” هو المنتشر حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أستراليا، أما النوع الثاني “B” فهو المنتشر في دولة الصين، فيما ينتشر النوع الثالث “C” في قارة أوروبا مع احتمالية اكتشاف أنواع جديدة من فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

على صعيد آخر، أثارت الحكومة البريطانية الجدل مؤخراً بشأن أعراض فيروس كورونا في ظل احتمالية ظهور أعراض جديدة، بعدما أكد عدد من المصابين في بريطانيا شعورهم بالوخز في كامل أنحاء الجسد قبل اكتشاف إصابتهم بالفيروس مباشرة.

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