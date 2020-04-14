الإمارات تعلن اعتبار إقامتها سارية لكافة الجنسيات حتى نهاية العام

أعلنت الإمارات، مد الإقامات لكافة الجنسيات الوافدة إليها واعتبارها سارية حتى نهاية العام الجاري بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وتفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات احترازية من شأنها الحد من التجمعات والحركة برا وبحرا وجوا إلى جانب إغلاق عدد من الدول حدودها تجنبا لانتشار العدوى.

وأكد العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن البلاد اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها التخفيف على المقيمين على أرضها للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الدولية الاحترازية المتبعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية، مضيفا أن الدولة اعتبرت إقامة الوافدين على أرضها أو خارج البلاد سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، في حال انتهت من أول شهر مارس الماضي.

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وأوضح الكعبي، في بيان عنه، أن التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020، مضيفا أن البلاد اتخذت قرارا بمد جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

وجاء ذلك القرار بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية، أعلنت عن تمديد “هوية مقيم” للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها، من دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فتلك الخطوة جاءت في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، كما يشمل هذا الإعفاء من المقابل المالي الوافدين العاملين القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية ممن انتهت إقامتهم من 18 مارس الماضي وحتى 30 من يونيو المقبل، وسيجري التمديد لـ3 أشهر.