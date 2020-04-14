دراسة طبية تؤكد قدرة فيروس كورونا على العيش على الأسطح لمدة 3 أيام

كشفت دراسة طبية نشرتها مجلة “نيو إنجلاند” عن المدة التي يستطيع فيها فيروس كورونا المستجد العيش على الأسطح الملوثة، حتى يأخذ كل إنسان حول العالم حذره كثيراً من لمس الأسطح الملوثة من أجل تفادي الإصابة بذلك الفيروس القاتل.

وأكدت هذه الدراسة أن فيروس كورونا المستجد لديه القدرة على العيش على الأسطح الملوثة لمدة تصل إلى 3 أيام كحد أقصى، إلا في حالة تنظيف هذه الأسطح من خلال تطهيرها وتعقيمها بواسطة المطهرات المعروفة.

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وأشارت أيضاً إلى أنواع الأسطح التي يستطيع فيروس كورونا العيش عليها لهذه المدة تتمثل في الأسطح البلاستيكية أو حتى الأسطح الفولاذية المقاومة للصدأ، لذا ينصح بالابتعاد تماماً عن هذه الأسطح وعدم لمسها بأي حال من الأحوال.

وشددت الدراسة الطبية على أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن الخروج من المنزل والتجول في الشوارع بواسطة سياراتهم الشخصية بعيداً عن المواصلات العامة يعتبر أمراً أمناً للغاية، ولكن ذلك لا يعد صحيحاً في ظل قدرة الفيروس على البقاء داخل عدة أماكن في جميع أنواع السيارات بدون تفرقة تماماً.

وأضافت أيضاً أن أي شخص يفكر في الخروج بسيارته الشخصية خلال الفترة الحالية لأسباب طارئة، لابد عليه أن يهتم بتطهير وتعقيم 10 أماكن مختلفة داخل السيارة نظراً لقدرة فيروس كورونا على العيش في هذه الأماكن، مما قد يعرض جميع من في السيارة إلى الإصابة بالمرض في نهاية المطاف.

وتتمثل هذه الأماكن العشرة داخل كل سيارة على النحو التالي:

المقود / مسجل الأسطوانات / ناقل الحركة / مفاتيح نوافذ السيارة.

مفاتيح التحكم في مكيف الهواء / مقابض أبواب السيارة / عصا التحكم في المساحات.

مفاتيح الإضاءة / مقبض شنطة السيارة / مقبض درج السيارة / الفرامل اليدوية.

يُذكر أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة هائلة في جميع أنحاء العالم على مدار الأيام الماضية، بالرغم من صرامة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة الحكومات بدون أي استثناء على الإطلاق، ويكفي الإشارة فقط إلى تطبيق قرارات مثل فرض حظر التجوال إضافة إلى تعليق الطيران.

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