الرئيس الأمريكي يوقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سوف تعلق تمويلها لصالح لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب مراجعة كافة تعاملاتها مع وباء كورونا “كوفيد-19″، مشيرة إلى ارتكاب المنظمة العديد من الأخطاء ما أسفر عن سقوط العديد من حالات الوفاة على خلفية الإرشادات الخاطئة التي وجهت بها المنظمة وتسببت في تفشي الفيروس حول العالم.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، مساء أمس، أن أصدر تعليماته للإدارة الأمريكية بشأن وقف التمويل الموجه لصالح المنظمة، جاء ذلك بالتزامن مع إعادة تقييم دور المنظمة في سوء الإدارة الشديد والتغطية لانتشار الفيروس المميت، موجها العديد من الانتقادات لعمل المنظمة، مشيرا إلى أن أحد أبرز القرارات الخطيرة التي اتبعتها المنطمة هو معارضة منع السفر للصين ودول أخرى.

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وأوضح أنه من حسن الحظ أنه لم يستجب لتوجيهات تلك المنظمة وأوقف السفر للصين من أجل إنقاذ حياة الناس، مضيفا أنه كان يجب أن يتخذ ذلك القرار من سنوات لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلات عديدة مع المنظمة ولا تزال مستمرة، موضحا أن الإدارة الأمريكية ستجري تحقيقاً عاجلا خلال الفترة من 60 إلى 90 يوماً.

وأكد أن تمويل المنظمة سوف يعلق خلال فترة التحقيق وتخصص تلك الأموال لصالح تلم المناطق الأكثر احتياجياً.

جدير بالذكر أن سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الممنوحه له بموجب قانون مراقبة المصادرة لعام 1974، ولم يوضح الرئيس آلية وقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، ولكن من سلطاته أن يقترح حجب أموال الكونجرس، لكن يجب انتظار مواقفة الكونجرس خلال 45 يوما.

جدير بالذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت نقلا عن مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع نحو 20% من تمويل منظمة الصحة العالمية وتقدم مبلغ يصل إى 453 مليون دولار خلال 2019، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما تقدمه الصين، وهو ما يشير إلى أنها الممول الأكبر للمنظمة، موضحا أن القرار لا يزال جاري مناقشته من قبل الإدارة الأمريكية.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الميزانية المتوقعة للعام المالي 2020-2021 يصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي.