نجاح تجارب الفئران على لقاح مضاد لفيروس كورونا

أظهرت التجارب العملية التي أجرتها جامعة بيتسبرج الأمريكية، نجاح التجارب الجديدة التي أجريت على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مؤكدة أنه خلال أسبوعين من حقن فئران التجارب باللقاح، أظهرت ا الاختبارات أن هذه الفئران تكونت لديها أجسام مضادة للفيروس القاتل.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”، أن التجارب تعتمد على تقنية اللقاح على استخدام “رقعة” منه تحتوي على مئات من الإبر متناهية الصغر، التي تخترق جلد الفئران وتذوب فينطلق اللقاح وينتشر في الجسم، مؤكدة أن النتائج نجحت بشكل رائع على الفئران ورغم ذلك لا يزال جاري متابعة العمل مع الحيوانات الملقحة لمراقبتها لفترة كافية من أجل تحديد مدى الاستجابة إذا كانت طويلة المدى أم قصيرة، إلى جانب أن الفئران لم تتلقى عدوى بفيروس كورونا بعد.

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وأكدت الجامعة أن تلك النتائج مبشرة جدا وفقا لما ذكره مسؤولين من منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لن يكون قبل عام على الأقل.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، تجاوزت 100 ألف حالة وفاة، حسبما ذكرت جامعة جونزر هوبكنز الأمريكية، بينما رصدت الجامعة 100 ألف و376 حالة وفاة، الجمعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس مليون و650 ألفًا و210 حالات، حول العالم.

وأعلنت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة في العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما سجلت 473 ألفًا و93 حالة إصابة بينما بلغت أعداد الوفيات في كافة الولايات الأمريكية 17 ألفًا و925 وفاة.

وأوضحت الجامعة، أن حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأمريكية، تخطت أعداد الإصابات عالميا وتجاوزت أعداد الإصابات في الولاية نظيرتها في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين، بينما تراجعت أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس القانل “كوفيد 19″، بشكل نسبي في كل من إسبانيا وإيطاليا، بينما بلغت بريطانيا النسبة الأعلى في معدلات الوفاة اليومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 980 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما البيانات التي أعلنها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.