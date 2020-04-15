“تكتشف ارتفاع درجات الحرارة”.. دبي تعلن اعتماد خوذة ذكية لمستخدمي وسائل النقل

اعتمدت إدارة أمن المواصلات في إمارة دبي، خوذة ذكية ضمن التقنيات الحديثة لتأمين قطاع النقل والمواصلات، حيث تتمكن الخوذة من قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية.

وحسبما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجرى تزويد الخوذة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن التقنيات الحديثة التي اعتمادت بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة سجلت 4933 حالة مصابة بـ”كوفيد-19″، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 933، وتسعى وزارة الصحة الإمارتية على توسيع خطة الفحوصات على مستوى الدولة والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من أجل حصر الإصابات.

وكانت التجارب العملية التي أجرتها جامعة بيتسبرج الأمريكية، أظهرت نجاح التجارب الجديدة التي أجريت على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مؤكدة أنه خلال أسبوعين من حقن فئران التجارب باللقاح، أظهرت ا الاختبارات أن هذه الفئران تكونت لديها أجسام مضادة للفيروس القاتل.

بينما بلغت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، تجاوزت 100 ألف حالة وفاة، حسبما ذكرت جامعة جونزر هوبكنز الأمريكية، بينما رصدت الجامعة 100 ألف و376 حالة وفاة، الجمعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس مليون و650 ألفًا و210 حالات، حول العالم.

وأعلنت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة في العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما سجلت 473 ألفًا و93 حالة إصابة بينما بلغت أعداد الوفيات في كافة الولايات الأمريكية 17 ألفًا و925 وفاة.

وأوضحت الجامعة، أن حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأمريكية، تخطت أعداد الإصابات عالميا وتجاوزت أعداد الإصابات في الولاية نظيرتها في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين، بينما تراجعت أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس القانل “كوفيد 19″، بشكل نسبي في كل من إسبانيا وإيطاليا، بينما بلغت بريطانيا النسبة الأعلى في معدلات الوفاة اليومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 980 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما البيانات التي أعلنها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.