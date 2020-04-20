الكويت تعزل 5 مصريين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الاثنين، ليكون إجمالي عدد الحالات المصابة حتى الآن 1995 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى عزل الكثير من المخالطين للحالات التي تأكدت إصابتها من بينهم 5 مصريين، و47 من الجنسية الهندية، وحالات لجنسيات أخرى خالطوا مصابين بفيروس كورونا.

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كانت السلطات الصحية الكويتية عزلت عددا كبيرا من المخالطين لحالات ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، جاء من بينهم نحو 26 مصريًا تبين أنهم خالطوا مصابين بـ”كورونا”، مساء أمس الأحد، ويأتي هذا بعد تسجيلها 126 حالة جديدة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس داخل البلاد.

ووصل إجمال عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في الكويت إلى 1915 إصابة، وكان وزيرالصحة الكويتي باسل جمود لصباح، أعلن في وقت سابق عبر “توتير” عن تعافي 25 من المصابين، حتى يصبح إجمالي المتعافين 305 حالات.

كانت الكويت سجلت نحو 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، حتى أصبح إجمالي أعداد الحالات 1524 حالة منذ ظهور الحالة الأولى في 24 فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، أكد خلال المؤتمر الصحفي الـ40 للوزارة، أن أعداد الإصابة الجديدة ضمت 4 حالات مرتبطة بالسفر، وبينهم حالتين لشخصي كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا وحالتان لكويتيين مرتبطين بالسفر إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن الحالات كانت قادمة ضمن رحلات الجوي الأخيرة، وتخضع للحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف السند، أنه بخصوص الحالات المخالطة، فعددهم 102 تضم 4 كوييين و 68 هنود مقيمين و12 آخرين لبغلاديشيين و6 مصريين و5 فلبينيين و3 أردنيين و2 باكستانيين و1 نيبالي و1 سيرلانكي، موضحا أن حالات التقصي الوبائي الجديدة بلغت 13 تشمل 1 حالة لمواطن كويتي و7 لمقيمين هنود و5 مصريين.

وأكد أن عدد متلقي الرعاية الطبية بلغوا نحو 1296 حالة، مشيرا إلى أن 32 حالة دخلوا العناية المركزة، بينهم 16 حالة مستقرة و16 حالة حرجة، وبشأن مجموع من أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي، أوضح أن 2360 حالة، بينهم 75 غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اتباع كل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، وذلك لاستكمال مدة حجر منزلي لا تقل عن 14 يومًا بشكل إلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.