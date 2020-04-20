هيونداي تستدعي أكثر من 11 ألف سيارة موديل 2020 بسبب عيب تقني خطير

كشفت مصادر صحفية روسية عن استعداد شركة هيونداي الكورية الجنوبية للإعلان بصفة رسمية عن استدعاء أكثر من 11 ألف سيارة موديل 2020 تم بيعها في الأسواق، بسبب اكتشاف عيب تقني خطير فيها قد يؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة في الشوارع.

وأكدت المصادر أن مسؤولي شركة هيونداي قد اكتشفوا عيباً تقنياً في غاية الخطورة، وذلك تحديداً في سيارة هيونداي نيكسو إضافة إلى سيارة هيونداي سوناتا موديل 2020.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك العيب التقني يتمثل في تقنية الركن الذكي لهذه السيارات، حيث يحول ذلك العيب التقني السيارات من تقنية الركن الذكي إلى تقنية الركن الغبية، من خلال تحرك السيارات بشكل تلقائي من نفسها حتى في حالة توقف المحركات عن العمل مما يؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة.

وشددت المصادر على أن إجمالي عدد السيارات التي من المقرر أن يتم استدعائها قد بلغ 11 ألف و870 سيارة، حيث يتواجد ذلك العيب أو الخلل التقني في جميع هذه السيارات التي تم بيعها إلى الملاك على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت أيضاً أن ذلك العيب التقني يتواجد تحديداً في نظام “RSPA”، وهو النظام المسؤول عن الركن الذكي للسيارات دون الحاجة إلى قيام مالك السيارة بركنها بشكل يدوي.

وأوضحت المصادر أن شركة هيونداي سوف تبدأ عملية استدعاء السيارات التي يتواجد بها ذلك العيب التقني انطلاقاً من يوم 4 يونيو القادم من العام الحالي 2020، وذلك بعد نهاية عمليات الغلق الدولية التي تسبب فيها تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إعادة برمجة ذلك العيب التقني في جميع السيارات بشكل مجاني دون أن يتحمل أصحاب السيارات أي تكاليف مادية على الإطلاق، على أن يتم إعادتها لهم من جديد عقب الانتهاء من إصلاح ذلك العيب أو الخلل.

يُذكر أن الحياة تعتبر متوقفة تماماً في كافة أنحاء العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب الانتشار السريع والمفزع لفيروس كورونا المستجد مما ساهم في تعطيل حركة التجارة العالمية.

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