رئيسة تايوان تكشف كيفية نجاح بلادها في السيطرة على فيروس كورونا

حرصت رئيسة تايوان “تساي إنج ون” على الكشف عن الطريقة التي نجحت بها بلادها في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية، بالرغم من كونها ليست عضوة من أعضاء منظمة الصحة العالمية.

وحققت دولة تايوان نجاحاً هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بشأن احتواء فيروس كورونا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن وزارة الصحة في تايوان لم تعلن تسجيل سوى 420 إصابة فقط لا غير بذلك الفيروس القاتل إضافة إلى 6 حالات وفاة على مدار الأشهر القليلة الماضية منذ تفشي المرض بالرغم من موقعها الجغرافي القريب جداً من دولة الصين المنبع الرئيسي للفيروس.

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وأكدت رئيسة تايوان خلال تصريحات صحفية أن احتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد كان أمراً متوقعاً بنسبة كبيرة للغاية، نظراً لأن شعب دولة تايوان دائماً ما اعتاد على تجاوز مثل هذه الصعوبات على مر السنوات الطويلة الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن الجميع داخل دولة تايوان بذل مجهودات كبيرة جداً خلال الأسابيع الماضية من أجل احتواء فيروس كورونا، وذلك سواء بالنسبة إلى جميع العاملين في القطاع الصحي أو حتى جميع أفراد المجتمع بدون أي استثناء على الإطلاق.

وشددت رئيسة تايوان في حديثها على أن التحرك السريع والمبكر للحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا كان هو المفتاح الرئيسي لتخطي هذه الأزمة، وخاصة وأن الجميع قد تعلم جيداً من الدرس القاسي الذي تلقته الدولة في عام 2003 بعد انتشار مرض السارس الذي أدى إلى وفاة العديد من الأرواح.

وأضافت أيضاً أن حكومة دولة تايوان لم تقم بفعل شيء جديد سوى اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها جميع الدول حول العالم، ولكن الفارق أن هذه الإجراءات قد تم تطبيقها في دولة تايوان بشكل مبكر للغاية وتحديداً منذ تفشي المرض في دولة الصين.

وأوضحت رئيسة تايوان أن الفضل في ذلك النجاح الذي حققته الدولة يعود بدون أدنى شك إلى العاملين في المجال الصحي في المقام الأول إضافة إلى وعي المواطنين جميعاً.

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