“الصحة الكويتية” تعلن عزل 21 مصريا اشتبه في إصابتهم بالوباء العالمي

قالت وزارة الصحة في الكويت، إن الوزارة سجلت 168 حالة إصابة جديدة بالوباء العالمي المستجد، وحالتي وفاة، مناشدة المواطنين العائدين من الخارج وأهاليهم اللذين يكونوا في استقبالهم في المطار، باتباع كافة النصائخ والإرشادات الصحية إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية، مطالبهم باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان عنه، أنه تم عزل أعداد كيبر من الحالات المخالطة للمصابين المعلن عنهم، وبينهم 12 حالة لمواطنين مصريين يعملوا في الكويت، بعدما اشتبهت الوزارة في إصابتهم.

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وكانت السلطات الصحة الكويتية، سجلت 80 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي المتفشي في العالم، حتى يصل إجمالي عدد الحالات المصابة لـ1995 حالة، مشيرة إلى أنه تم عزل عدد كبير من المخالطين للحالات المصابة وبينهم 5 مواطنين من الجنسية المصرية، إلى جانب 47 آخرين من الجنسية الهندية، وحالات لجنسيات أخرى خالطوا مصابين بالفيروس.