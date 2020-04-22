تعليمات من ترامب بتدمير السفن الإيرانية في شمال الخليج العربي !

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامراً مباشرة إلى القوات البحرية الأمريكية تتمثل في ضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تقترب من السفن التابعة للقوات البحرية في منطقة شمال الخليج العربي.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الخاصة بنا في البحر”.

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ولم يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي حادث تعرضت له السفن التابعة للقوات البحرية الأمريكية، إلا أنه أبدى انزعاجه الشديد من هذه التصرفات التي قامت بها بعض السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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