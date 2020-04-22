بسبب كورونا .. انهيار الاقتصاد الأمريكي وخسائر مدوية في الأرواح البشرية

باتت دولة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول معاناة على الإطلاق من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها ذلك المرض في دولة الصين مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019 وحتى الآن بعد مرور 4 أشهر من العام الجديد 2020.

ولا تقتصر الخسائر التي عانت منها الولايات المتحدة الأمريكية فقط على مستوى تعليق معظم أنشطة الحياة، بل إن الخسائر قد شملت كل قطاعات الحياة البشرية بما فيها الأرواح البشرية من خلال أرقام مفزعة للغاية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى حول العالم.

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وحرصت شبكة “سي إن إن” الأمريكية على رصد أبرز الخسائر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير شامل اليوم الأربعاء، علماً بأن عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا قد تخطى حاجز 45 ألف حالة وفاة حتى الآن مع احتمالية ارتفاع ذلك العدد بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة القادمة.

وإليكم الآن أبرز الخسائر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد:

تمثلت أبرز الخسائر على مستوى الأرواح البشرية بدون أدنى شك، من خلال إصابة أكثر من 819 ألف مواطن أمريكي بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة أكثر من 45 ألف مواطن حتى هذه اللحظة، مما يعني بالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث الخسائر على مستوى الأرواح البشرية، مع احتمالية وصول عدد الوفيات إلى 200 ألف حالة خلال الأشهر القليلة القادمة بالرغم من الإجراءات الوقائية للحكومة الأمريكية.

ارتفاع معدل البطالة بعد تقديم 22 مليون مواطن أمريكي طلب إعانة بعدما أصبحوا عاطلين عن العمل، وهو ما يعني بدوره أن 13.5% من القوى العاملة الأمريكية قد أصبحت عاطلة عن العمل.

خسائر اقتصادية لا حصر لها حيث وصلت إلى 2 تريليون دولار على مستوى العالم بأكمله فيما كان النصيب الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد.

وصول معدل نمو الشركات إلى 0% حتى نهاية العام الجاري 2020.

تعرض المطاعم في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى خسائر وصلت قدرها إلى 225 مليار دولار.

ارتفاع خسائر قطاع الطيران إلى 113 مليار دولار بسبب تعليق حركة الطيران الداخلية والخارجية.

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