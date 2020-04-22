تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم

لا يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة هائلة في كافة أنحاء العالم دون أي توقف على الإطلاق، وذلك منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض الخطير في دولة الصين مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019 وحتى هذه اللحظة مع احتمالية استمرار ذلك الوضع خلال الأشهر القادمة.

ومن المؤكد أن ذلك الوضع الكارثي الذي يعاني منه العالم بأكمله قد يستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 كحد أقصى، وخاصة في ظل عدم قدرة منظمة الصحة العالمية أو حتى كل المؤسسات الطبية العالمية على اكتشاف أي علاج فعال من أجل القضاء على ذلك الفيروس بأي حال من الأحوال.

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ويلتزم العالم بأكمله طيلة الأشهر الماضية إلى غاية الآن بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة الحكومات لمختلف الدول، من خلال الحجر الصحي في المنازل إضافة إلى تجنب الاختلاط أو التواجد وسط تجمعات جماهيرية، وأيضاً الاهتمام بالنظافة الشخصية في محاولة من جانب الجميع من أجل احتواء المرض والسيطرة عليه.

ويجب الإشارة إلى أن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم بأكمله قد وصل إلى أكثر من 2 مليون 609 ألف إصابة حتى هذه اللحظة، فيما وصل عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 182 ألف حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى أكثر من 714 حالة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في أبرز دول العالم اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020:

الإمارات العربية المتحدة / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1546 حالة بعد شفاء 103 حالة جديدة اليوم.

بريطانيا / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 16 ألف حالة بعد وفاة 665 حالة جديدة اليوم.

المملكة العربية السعودية / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1812 حالة بعد شفاء 172 حالة جديدة اليوم، فيما تم تسجيل 1141 إصابة جديدة بالفيروس القاتل.

هولندا / أعلنت وزارة الصحة هناك تسجيل 708 إصابة جديدة اليوم إضافة إلى 138 حالة.

قطر / أعلنت وزارة الصحة هناك تسجيل 608 إصابة جديدة اليوم.

إيران / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 85 ألف حالة إضافة إلى 5391 حالة وفاة.

المغرب / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 3446 حالة بعد تسجيل 237 حالة اليوم.

مصر / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3659 حالة بعد تسجيل 169 إصابة جديدة اليوم إضافة إلى 12 وفاة جديدة.

فرنسا / أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 21 ألف حالة بعد تسجيل 544 حالة وفاة جديدة اليوم.

ألمانيا / أعلنت وزارة الصحة هناك عن تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إضافة إلى 281 حالة وفاة جديدة.

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