تعرف على الشروط اللازمة من أجل تقديم طلب العودة إلى الوطن للمقيمين في السعودية

حرصت الإدارة العامة للجوازات السعودية على الكشف بصفة رسمية اليوم الجمعة عن التفاصيل الكاملة للمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، والتي تهدف إلى عودة المقيمين الأجانب من مختلف الجنسيات ومن بينهم المصريين إلى وطنهم من جديد خلال المرحلة القادمة.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة، أن جميع الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين في العودة من جديد إلى وطنهم، بات بإمكانهم تقديم طلب إلكتروني عبر منصة أبشر من أجل ضمان العودة إلى بلادهم في أقرب فرصة ممكنة.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك يشمل حاملي تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى حاملي تأشيرة الخروج النهائي وأيضاً حاملي تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها، وأخيراً حاملي تأشيرة السياحة.

وشددت الإدارة العامة للجوازات السعودية على أن هناك شروط لابد من توفرها بالنسبة إلى مقدمي الطلب في المرحلة القادمة من أجل ضمان قبول طلبهم والعودة إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن، حيث تتمثل هذه الشروط على النحو التالي:

لابد أن يكون مقدم الطلب لديه بصمة في النظام. يجب أن تكون تأشيرة مقدم الطلب سارية المفعول. لابد أن يكون جواز السفر الخاص بمقدم الطلب ساري المفعول. يجب عدم وجود أي ملاحظات أمنية تماماً على مقدم الطلب. لابد أن يكون موطن مقدم الطلب من الدول التي تضمنتها هذه المبادرة.

وأضافت أيضاً أن هذه المبادرة من طرف وزارة الداخلية السعودية سوف يستفاد منها عدة دول في الوقت الحالي دون غيرها، على أن تتمثل الدول المستفيدة من المبادرة حالياً في كلاً من: مصر / باكستان / الفلبين / بنجلاديش / إندونيسيا / أفغانستان.

يُذكر أن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم خلال الفترة الماضية قد تسبب في فقدان معظم المصريين المقيمين في دول خارجية لعملهم، كما أصبحوا مشردين في الشوارع بدون طعام، مما جعل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية في التحرك بشكل عاجي من أجل إعادة المصريين إلى وطنهم بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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