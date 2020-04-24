ترامب يؤكد عدم قدرة كورونا على التعايش مع درجات الحرارة العالية بناءً على تقرير طبي

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة مثيرة للجدل عن فيروس كورونا المستجد، بعدما أكد أن ذلك الفيروس لا يستطيع التعايش مع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف بناءً على إحدى التقارير الطبية التي أصدرتها مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا المستجد يكون تأثيره السلبي كبير للغاية في المناخ المعتدل إضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار ذلك الفيروس بسرعة هائلة في كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب فصل الشتاء.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أنه يتوقع أن يحدث العكس تماماً خلال الأشهر القادمة مع حلول فصل الصيف، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجات الحرارة العالية إضافة إلى أشعة الشمس والرطوبة عوامل قادرة على القضاء فيروس كورونا المستجد بشكل سريع للغاية.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه على أن ذلك من شأنه أن يمنح العملاء والباحثين إضافة كافة المؤسسات الطبية العالمية الفرصة الكاملة والوقت الكافي، من أجل إنتاج الدواء الفعال الذي يقضي على فيروس كورونا، وذلك في حالة عودة انتشار الفيروس مرة أخرى مع حلول فصل الشتاء من جديد في نهاية العام الحالي 2020.

على صعيد متصل، حرص وليام براين القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الأمن الداخلي على توضيح مدى قدرة فيروس كورونا المستجد على التأثر بدرجات الحرارة بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

يستطيع فيروس كورونا أن يعيش على الأسطح الصلبة لمدة 18 ساعة كاملة في حالة عدم التعرض تماماً لأشعة الشمس، وذلك في حالة كان درجات الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية أما الرطوبة تكون نسبتها 20%.

يستطيع فيروس كورونا أن يعيش على الأسطح الصلبة لمدة 6 ساعات في حالة عدم التعرض لأشعة الشمس، وذلك في حالة كانت درجات الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة أما الرطوبة تكون نسبتها 80%.

يستطيع فيروس كورونا أن يعيش على الأسطح الصلبة لمدة ساعة واحدة فقط لا غير في حالة عدم التعرض لأشعة الشمس، وذلك في حالة كان درجة الحرارة 35 درجة مئوية أما الرطوبة نسبتها 80%.

يستطيع فيروس كورونا أن يعيش على الأسطح الصلبة لمدة دقيقتين فقط لا غير في حالة التعرض لأشعة الشمس، وذلك في حالة كانت درجات الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية أما الرطوبة نسبتها 80%.

إقرأ أيضاً: إمساكية ثاني أيام شهر رمضان السبت 25/4/2020 .. موعد آذان الفجر ودعاء السحور