أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج بعد إجرائه جراحة في القلب

مواقفه دائمًأ تثير حالة من الجدل إلا أن هذه المرة يسود الجدل الواسع حول أنباء غير مؤكدة عن وفاة كيم يونج أوج، زعيم كوريا الشمالية، عقب إجراء عملية جراحية في القلب، حسب ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

على مدار الأسبوع الماضي كانت تداول هذه الأنباء بصورة كبيرة وبقوة، إلى أن بيونج يانج تحرص على نفيها مرارًا وتكرارًا، لتؤكد أن حالة رئيس كوريا الشمالية الصحية مستقرة.

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ورغم النفي المتكرر إلا أن الأنباء عادت تتداول بقوة مرة ثانية، خاصة بعد تداول العديد من مرتادي مواقع الاجتماعي، أنباء تتحدث عن وفاة كيم يونج، اليوم السبت، في ظل تكتم من دولة كوريا الشمالية.

وذكرت سائل إعلام عالمية، أن الصين أرسلت فريقًا طبيًا إلى دولة كوريا الشمالية، حتى تقدم استشارة في إطار متابعة صحة رئيس البلاد، إضافة إلى التأكيد على أنه لازال على قيد الحياة.

وكان مسؤولون في كوريا الشمالية قد نفوا، في وقت سابق في تصريحات مقتضبة إلى وسائل إعلام عالمية، ما تداول في عدد من التقارير التي تشير إلى أن الزعيم كيم يونج يرقد في المستشفى في حالة صحية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، لتشير الأنباء كذلك إلى تطور الأمر إلى وفاة الزعيم الكوري الشمالي متأثرًا بما أصابه بسبب تلك الجراحة.

يعتبر كيم يونج، الزعيم الأكثر إثارة للجدل في العالم حيث يصف الملايين مواقفه بـ”المجنونة”، وفي حالة وفاته سيكون هناك ثلاثة خلفاء له أمام كوريا الشمالية.

كيم يو جونج، أخت زعيم كوريا الشمالية، هي أول أسماء خلفاء الزعيم الحالي، ومن الوجوه المألوفة إذ ظهرت بجوار أخيها الزعيم في أكثر من مناسبة، غير أنها أول فرد من الأسرة الحاكمة تزور كوريا الجنوبية، وكان ذلك ضمن وفد كوريا الشمالية الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 2018، ورافقت أخيها كذلك في القمة الثلاثية التي عُقدت بين زعماء كوريا الشمالية والصين وأمريكا.

كيم يونج تشول، الأخ الوحيد الباقي لزعيم كوريا الشمالية، هو أيضًا من أسماء الخلفاء المطروحة معروف عنه حبه للموسيقى فقط ولم يظهر في مناسبات رسمية أو أي محفل رسمي إلى جانب أخيه الزعيم.