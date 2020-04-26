السعودية ترفع حظر التجول جزئيا مع عودة المصانع وشركات المقاولات للعمل

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، رفع حظر التجول بشكل جزئي في جميع مناطق المملكة، على أن يكون ذلك بدءًا من اليوم الأحد حتى الأربعاء 13 مايو المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، إلى جانب استمرار قرار منع التجول الكامل على مدار 24 ساعة، على مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق عزلها في القرارات والبيانات المعلنة في وقت سابق.

وأصدر الملك سلمان قرارًا يفيد بالسماح بفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، وذلك في فترة المشار إليها المسموح فيها بذلك، على أن يطبق الأمر بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى الأربعاء 13 مايو، ليشمل القرار مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية “المولات”، ورغم ذلك أكد القرار على أن يستمر منع أي نشاط داخل المراكز التجارية لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: النوادي الرياضية والصحية، وعيادات التجميل، ودور السينما، وصالونات الحلاقة، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الترفيهية، وصالونات التجميل، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة.

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كما سمح العاهل السعودي بعودة شركات المقاولات والمصانع إلى ممارسة الأنشطة الخاصة بها من دون قيود على الوقت، وذلك حسب طبيعة أعمال تلك الشركات والمصانع، على أن يكون ذلك بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى 13 مايو، على أن يكون دور الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، متابعة مدى التزام الشركات والمصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وترفع الجهات المسؤولة تقارير يومية عن الوضع وشكل الالتزام.

وأكدت القرارات على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وعليه سيظل الاستمرار في منع التجمعات من أجل الأغراض الاجتماعية التي تضم أكثر من 5 أشخاص، مثل العزاءات والأفراح وغيرها من التجمعات، وكذلك استمرار منع التجمع في الأماكن العامة في الأوقات المسموح فيها بالتجول، وشددت القرارات على إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات حسب الإجراءات المتبعة في المملكة.

كانت وزارة الصحة السعودية، سجلت 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أمس السبت، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 16 ألفا و299 حالة، بالإضافة إلى تسجيلها 9 حالات وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليكونل العدد الإجمالي لحالات الوفاة هو 136.