سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأحد، من مختلف الجنسيات مختلفة يخضعون للرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد إجمالي الحالات المسجلة 10 آلاف و349 حالة.

وأعلنت الصحة الإماراتية الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى معاناتهم من أمراض مزمنة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في الإمارات إلى 76 حالة.

Advertisements

وشفي 91 حالة جديدة من المصابين بكورونا، وأضافت الوزارة أنهم تعافوا تماما من أعراض المرض، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الصحية اللازمة منذ أن دخلوا المستشفى، وعليه وصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء في رمضان إلى 1,978 حالة.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية أكثر من 35 ألف فحص جديد، خضعت لها فئات مختلفة، مستخدمة أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة وكذلك وقاية المجتمع من أجل توسيع نطاق الفحوصات في الإمارات من أجل الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم ومن ثم عزلهم.

كانت الإمارات أعلنت مد الإقامات لكافة الجنسيات الوافدة إليها واعتبارها سارية حتى نهاية العام الجاري بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وتفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات احترازية من شأنها الحد من التجمعات والحركة برا وبحرا وجوا إلى جانب إغلاق عدد من الدول حدودها تجنبا لانتشار العدوى.

وأكد المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، أن البلاد اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها التخفيف على المقيمين على أرضها للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الدولية الاحترازية المتبعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية.

وأوضح أن الدولة اعتبرت إقامة الوافدين على أرضها أو خارج البلاد سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، في حال انتهت من أول شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020.

وأكد أن البلاد اتخذت قرارا بمد جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.