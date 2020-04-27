ارتفعت إحصائيات فيروس كورونا حول العالم بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولة الأكثر تضررا مع 54841 وفاة من بين 964937 إصابة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

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إجمالي إحصائيات فيروس كورونا حول العالم

المصابون 3,055,651 .

المتعافون 919,366 .

الوفيات 211,065 .

آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

– سجلت مصر 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة، و60 حالة شفاء، في حصيلة جديدة.

– وزارة الصحة السعودية: 1289 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 18811، وتسجيل 174 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 2531.

– الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2090 وتسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء.

– وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 3288.

– فرنسا تعلن عن تسجيل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

– تركيا تسجل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2131 إصابة جديدة.

– ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى نحو 27 ألفا بعد تسجل 333 وفاة جديدة.

– بريطانيا تعلن عن تسجيل 360 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

– السودان يعلن عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة.

– وزارة الصحة في سلطنة عّمان تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 949.

– وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة شفاء.

– وزارة الصحة اللبنانية أكدت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710.

– وزارة الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة.

– إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

– عدد المصابين بكورونا في إيران يصل إلى 91 ألفا و472، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5806.

– هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة.

– ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.

– روسيا تسجل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– ارتفاع الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466.

– ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

– الهند تسجل 1396 إصابة و48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

– فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 22856 وفاة

– تركيا تعلن تسجيل 99 وفاة جديدة بكورونا ومجموع الوفيات يبلغ 2805 وفيات.

– الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة.

– المكسيك: إجمالي مصابي كورونا 13842 إصابة و 1305 وفيات.

– سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.