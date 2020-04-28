مسؤول روسي: العالم سوف يواجه وباء ثاني أخطر من الفيروس التاجي

كشف ألكسندر مياسنيكوف المسؤول الصحي الروسي، عن توقعاته بشأن احتمالية مواجهة العالم وباء ثاني أشرس وأكثر فتكا من الفيروس التاجي الصيني الحالي، مشيرا إلى أن العالم بأكمله ينتظر وباء آخر أكثر خطورة سوف تبلغ درجة شراسته 30 إلى 35 %.

وقال المسؤول الصحي الروسي الذي يعمل متحدثا رسميا باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، إنه لا يوجد أي مهرب للعالم من حدوث وباء آخر يوما ما سوف تبلغ درجة خطورته 30-35%، موضحا أن الخبرات الحالية في مواجهة الفيروس التاجي سوف تساعد العالم أجمع بشكل أفضل لتخطي الجائحة المقبلة، جاء ذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

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وأضاف أن أكثر الأماكن المعرضة للجائحة هي المستشفيات نظرا لاحتمالية الإصابة فيها بشكل أكبر.

وكان ألكسندر مياسنيكوف الطبيب الشهير في روسيا، قد أعلن سابقا عن إصابته بالفيروس الصيني المستجد، والتعافي منه بعد معاناة طويلة.

جدير بالذكر أن الوفيات من ضحايا الفيروس التاجي المنتشر حول العالم تجاوزت الـ200 ألف حالة بينما تجاوزت أعداد الإصابات نحو 3 ملايين حول العالم احتلت أمريكا الرقم الأعلى في أعداد الإصابات متجاوزة مليون إصابة وجاءت إسبانيا في المرحلة الثانية بعدما تراجعت إيطاليا للترتيب الثالث، وتسعى الحكومات في العالم أجمع إلى تحجيم تفشي الفيروس الصيني من خلال اتباع سياسات التباعد الاجتماعي وفرض إجراءات صارمة لمكافحته، جاء ذلك حسبما ذكرت إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.