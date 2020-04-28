الملك سلمان يتخذ قرارا جديدا بشأن ولي العهد

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، على مركز “دار القلم” للخط العربي في المدينة المنورة، والذي افتتح في عام 2013 في المدينة المنورة بهدف تعليم الخط العربي، وبات قبلة للخطاطين في دوراته ومناهجه الخاصة بشأن تعليم الخط العربي وأساليبه.

وقال مرسوم الملك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه المقام السامي “الملك سلمان بن عبد العزيز” وافق على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، على مركز “دار القلم” في المدينة المنورة، حتى يكون باسم اسمه “مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي”، جاء ذلك بناء على طلب تقدم به صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وذلك إيمانا منه بجهود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في دعم الخط العربي وتقديرا لدعمه المستمر للثقافة والمثقفين.

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وأضاف المرسوم الملكي، أنه من المقرر أن تتولى وزارة الثقافة الإشراف على المركز، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع دارئرة الملك عبد العزيز، وسوف تعمل الوزارة على تطويره حتى يكون المنصة العالمية الخاصة بالخط والخطاطين في مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المركز، يمتلك متحفا ومعرضا ومعهدا للخط العربي إلى جانب ملتقى الخطاطين العرب والمسلمين، ومن المقرر تحويله لمركز عالمي رائد في الخط العربي وذلك تحت إشراف وزارة الثقاف، على أن يكون ذلك بهدف التأكيد على المكانة الرائدة للملكة بصفتها الحاضنة للخط العربي والخطاطين، وإيمانا بتطلعات الوزارة وخطتها التي تسعى لدعم الخط العربي والتقدير والفخر بعراقته وأصالته وتاريخه وفنونه في ظل رؤية المملكة 2030.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفع حظر التجول بشكل جزئي في جميع مناطق المملكة، على أن يكون ذلك بدءًا من اليوم الأحد حتى الأربعاء 13 مايو المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، إلى جانب استمرار قرار منع التجول الكامل على مدار 24 ساعة، على مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق عزلها في القرارات والبيانات المعلنة في وقت سابق.

وأصدر الملك سلمان قرارًا يفيد بالسماح بفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، وذلك في فترة المشار إليها المسموح فيها بذلك، على أن يطبق الأمر بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى الأربعاء 13 مايو، ليشمل القرار مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية “المولات”، ورغم ذلك أكد القرار على أن يستمر منع أي نشاط داخل المراكز التجارية لا يحقق التباعد الجسدي.