الصحة العالمية تؤكد قدرة الصيام على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان

حسمت منظمة الصحة العالمية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة في المجتمع الإسلامي، وذلك بخصوص إمكانية وجود أي علاقة على الإطلاق بين الصيام في شهر رمضان الكريم وبين جهاز المناعة المتواجد في جسم الإنسان.

وأكدت الدكتورة داليا السمهوري مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال تصريحات لها في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء، أن الصيام في شهر رمضان الكريم بالنسبة إلى المسلمين يعمل على تقوية جهاز المناعة الخاص بهم.

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وأشارت أيضاً إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نشرت من قبل عدة دلائل علمية توضح مدى دور الصيام إضافة إلى الصلاة وأيضاً النظام الغذائي المتبع من جانب المسلمين في شهر رمضان الكريم، حيث تساهم كل هذه العوامل السابقة في تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.

وشددت الدكتورة داليا السمهوري في حديثها على أن الإنسان المسلم الصائم يجب عليه أن يتناول العديد من السوائل، وذلك تحديداً في الفترة ما بين الإفطار حتى موعد صلاة الفجر في اليوم التالي.

وأضافت أيضاً أنه من الضروري ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة خلال شهر رمضان الكريم، ولكن دون أن تكون هذه الأنشطة ضارة بصحة الإنسان أو مرهقة لجسده حتى لا يتأثر جهاز المناعة بذلك في نهاية المطاف.

وأوضحت الدكتورة داليا السمهوري في تصريحاتها أن جميع المسلمين لابد أن يتجنبوا تماماً التجمعات في شهر رمضان الكريم قدر الإمكان، إضافة إلى الابتعاد عن التدخين نهائياً بالنسبة إلى المدخنين لعدم التأثير سلبياً على الرئة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الكل يجب عليه الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها طيلة الفترة الماضية سواء من طرف منظمة الصحة العالمية أو حتى من طرف المؤسسات الطبية في كل دولة في العالم على حدى.

وتعتبر تقوية جهاز المناعة أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى الجميع إلى فعلها خلال المرحلة الحالية في كافة أنحاء العالم، وذلك من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد المنتشر بسرعة هائلة مؤخراً.

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