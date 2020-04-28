السعودية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لديها بعد تسجيل 8 حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية على هامش الحصيلة اليومية التي يتم الكشف عنها منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي اليوم أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 152 حالة وفاة بعدما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة على مدار اليوم.

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وأشارت أيضاً إلى إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع بدوره، ووصل إلى 20077 حالة بعدما تم تسجيل 1266 إصابة جديدة بالفيروس على مدار اليوم.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن جميع المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية يخضعون بصفة يومية إلى الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات العزل، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أيضاً أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة قد ارتفع هو الآخر، حيث وصل إلى 2784 حالة بعدما تم تسجيل 253 حالة جديدة اليوم الثلاثاء، موضحة في الوقت ذاته أن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل وعادوا جميعاً إلى بيوتهم بصورة طبيعية للغاية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت تعتبر من أولى الدول العربية التي ضربها فيروس كورونا المستجد بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال أعداد المصابين في تزايد مستمر مع مرور الأيام بالرغم من الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

ولا شك أن الشارع السعودي بأكمله يعيش حالياً على وقع حالة من الصدمة المدوية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، علماً بأن العديد من الدراسات العلمية تؤكد أن الفيروس لم يصل بعد إلى الذروة في السعودية، على أن يصل إلى ذروته في مطلع شهر يونيو المقبل.

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