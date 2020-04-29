ارتفاع جديد في عدد مصابي كورونا بالسعودية بعد تسجيل 1325 حالة اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 1325 إصابة جديدة على مستوى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأكد محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة “العربية الحدث”، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية في ارتفاع مستمر.

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وأشار أيضاً إلى أن الوزارة قد سجلت اليوم إصابة 1325 حالة جديدة من المصابين، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية من خلال البيان اليومي في الساعات القادمة عن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إضافة إلى أعداد المتعافين من ذلك المرض الخطير.

وشدد محمد العبد العالي على ضرورة التزام جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة السعودية على مدار الأشهر الماضية، على أمل أن يساهم ذلك نوعاً ما في احتواء انتشار ذلك الفيروس القاتل الذي لم يتم اكتشاف علاج فعال له حتى هذه اللحظة من طرف جميع المؤسسات الطبية حول العالم بأكمله سواء منظمة الصحة العالمية أو غيرها.

يُذكر أن عدد مصابي فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء كان قد وصل إلى أكثر من 20 ألف مصاب، أما عدد المتعافين فبات على مشارف الوصول إلى 3 آلاف حالة خلال الأيام القليلة القادمة.

وفرضت الحكومة السعودية حظراً للتجوال بصورة كاملة على مدار اليوم بأكمله في جميع المدن بالمملكة، وذلك في إطار سعيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، كما تم أيضاً تعليق كافة رحلات الطيران سواء الداخلية أو حتى الخارجية لحين نهاية هذه الأزمة في الأشهر القادمة.

ومن المؤكد أن العالم بأكمله يأمل في انتهاء هذه الأزمة عما قريب، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث خلال الأشهر القادمة بعد اكتشاف العلاج الفعال والمثالي القادر على شفاء جميع المصابين من ذلك المرض الخطير الذي انتشر بسرعة البرق حول العالم.

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