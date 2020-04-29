تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات حظر التجوال في السعودية بسبب كورونا

كشفت الحكومة السعودية عن خطوات استعلام المواطنين والأفراد عن مخالفات حظر التجوال التي يتم فرضها عليهم خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى كيفية الاعتراض على هذه المخالفات.

وتحاول الحكومة السعودية قدر الإمكان فرض الانضباط في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية في المرحلة القادمة، وذلك في إطار سعيها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، وخاصة بعدما تخطى عدد وفيات فيروس كورونا حاجز 20 ألف مصاب.

Advertisements

وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن مخالفات حظر التجوال في المملكة العربية السعودية وكيفية الاعتراض عليها:

تسجيل الدخول على موقع أبشر للخدمات الإلكترونية من خلال زيارة الرابط التالي: رابط موقع أبشر للخدمات الإلكترونية. الدخول على قائمة خدماتي واختيار خدمات عامة للأفراد. الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات “نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية. تعبئة حقول البيانات المطلوبة إضافة إلى الجهة الموجه إليها الاعتراض “لجان النظر في المخالفات. تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة. تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض برسالة. رفع المرفقات إن وجدت.

ويجب الإشارة إلى أن قبول الاعتراض على المخالفات يتم رفعه خلال مدة شهر من وقت وقوع المخالفة، علماً بأن الهدف الرئيسي من وراء هذه الخطوة من طرف الحكومة السعودية هو خدمة المواطنين أو حتى المقيمين الأجانب في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

وتناشد الحكومة السعودية جميع من يتواجد في المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، والتي تتمثل في عدم الاختلاط تماماً والبعد عن التجمعات الجماهيرية وأيضاً الاهتمام بالنظافة الشخصية في المقام الأول.

ولا تزال المخاوف كبيرة في المملكة العربية السعودية في ظل تردد العديد من الأنباء مؤخراً تؤكد أن السعودية سوف تتعرض إلى ذروة فيروس كورونا في مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن الحكومة السعودية قد أعلنت عن تعليق كافة أنشطة الحياة هناك منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى إشعار آخر.

إقرأ أيضاً: مأذون شرعي ينفي شائعات إيقاف توثيق عقود الزواج انطلاقاً من مايو بسبب كورونا