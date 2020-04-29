لجنة الطوارئ للصحة العالمية تجتمع غداً لمناقشة تطورات انتشار فيروس كورونا

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال تصريحات له اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويسرية جنيف أنه سوف يجتمع يوم غداً الخميس مع لجنة الطوارئ الصحية التابعة للمنظمة، وذلك من أجل مناقشة آخر التطورات بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بأكمله.

وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم أن ذلك الاجتماع مع لجنة الطوارئ هو الأول منذ 3 شهور ماضية، وذلك حينما أوصت اللجنة بضرورة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في العالم بأكمله استعداداً من أجل مواجهة فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع العاملين في منظمة الصحة العالمية لن يرفعوا أبداً راية الاستسلام أمام فيروس كورونا المستجد، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي هو خدمة البشرية بأكملها بناءً على الأسس العلمية.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن منظمة الصحة العالمية تعمل جاهدة من أجل توفير كافة الحلول اللازمة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في المرحلة القادمة، مطالباً البشرية بأكملها بدون استثناء بضرورة الاتحاد والعمل سوياً من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة في نهاية المطاف.

وأضاف أيضاً أن ذلك الوقت ليس مناسباً على الإطلاق لتواجد أي نوع من أنواع الخلافات بين الدول وبعضها، نظراً لأن فيروس كورونا المستجد قادر مع مرور الوقت على تدمير جميع المجتمعات إضافة إلى تدمير الاقتصاد العالمي.

على صعيد آخر، حرص الدكتور تيدروس أدهانوم على الرد لأول مرة على التصريحات النارية التي هاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، حيث أكد أن المنظمة قامت بكل الخطوات التي يجب القيام بها منذ اللحظة الأولى التي اشتبهت فيها تواجد ذلك الفيروس في مقاطعة ووهان بدولة الصين.

وأوضح أيضاً أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن خطورة ذلك الفيروس في يوم 31 يناير الماضي من العام الحالي 2020، مما يؤكد بدوره أن المنظمة قامت بتأدية واجبها على أكمل وجه في الفترة الماضية على أن يستمر ذلك حتى نهاية هذه الأزمة.

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