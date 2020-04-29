اليونيسف تشير لاحتمالية انتشار مرض الكوليرا بين شعب اليمن !

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الأربعاء عن احتمالية انتشار مرض الكوليرا بين مواطني الشعب اليمني خلال الفترة القادمة، بعدما تم الاشتباه في إصابة 110 ألف حالة منذ مطلع شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020.

وأكدت سارة بيسلو ممثلة منظمة اليونيسف في دولة اليمن خلال تصريحات لها اليوم عبر شاشة قناة “العربية”، أن تسجيل أكثر من 110 ألف حالة اشتباه في إصابتهم بمرض الكوليرا يشير بدوره إلى احتمالية تعرض اليمن لكارثة حقيقية في الفترة القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن ربع ذلك الرقم الذي تم الاشتباه في إصابته بمرض الكوليرا يعتبر من الأطفال، لذا فإن أكثر من 5 مليون طفل يمني تحت سن الخامسة معرضين للإصابة بنفس المرض، نظراً إلى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد منذ بداية العام الجاري 2020.

وشددت سارة بيسلو في حديثها على أن دولة اليمن تعاني من طقس في غاية السوء يتمثل في الأمطار الغزيرة إضافة إلى الفيضانات التي تسببت بدورها في انقطاع خدمات المرافق عن العديد من المنازل.

وأضافت أيضاً أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن العديد من الأسر قد أصبحت مشردة في الشوارع بعدما تعرضت منازلها إلى الهدم نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبالتالي باتت هذه الأسر إضافة إلى أطفالهم مهددين بالإصابة بمرض الكوليرا ومن ثم انتشاره بشكل أوسع في جميع أنحاء دولة اليمن في ظل كونه أحد الأمراض المعدية الخطيرة التي هددت العالم في وقت سابق.

وأوضحت سارة بيسلو في تصريحاتها أن المشكلة لا تكمن فقط في انتشار مرض الكوليرا في دولة اليمن، نظراً إلى احتمالية تفشي فيروس كورونا المستجد بدوره هناك بالرغم من عدم تسجيل اليمن سوى حالة وحيدة فقط لا غير حتى هذه اللحظة، إلا أنها باتت معرضة الآن للمزيد من الخطر بسبب هذه الأوبئة القاتلة في المرحلة القادمة.

وتشير كل التوقعات إلى احتمالية ارتفاع عدد المصابين بمرض الكوليرا في دولة اليمن إلى أكثر من مليون مواطن خلال الأشهر القادمة، على أمل ألا ينتشر فيروس كورونا بدوره بنفس الطريقة في ظل ضعف النظام الصحي للدولة اليمنية.

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