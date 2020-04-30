روسيا: أي هجوم بالصواريخ الباليستية الأمريكية من الغواصات سيكون الرد عليها بـ”النووي”

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن بلادها سوف ترد على أي هجوم أمريكي يستخدم بالصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، بالسلاح النووي على أي هجوم أمريكي.

وأضافت زاخاروفا، في بيان عنها، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، تعليقا على التقرير الأمريكي بشأن إضافة بعض الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية منخفضة القوة، إلى الغواصات الأمريكية، وهو أمرًا اعتبرته روسيا “خطوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار”.

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وأوضحت أن ذلك القرار يعتبر محوا لأي حدود للأسلحة النووية الاستراتيجية واعتبروه تعمد في ذلك وهو الأمر الذي يزيد من مخاطر الصراع النووي، وفقا لرأي بعض العلماء الأمريكيين وأعضاء الكونجرس.

وأشارت إلى أن الهجوم بالصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات وبغض النظر عن مواصفات تلك الرؤوس النووية التي تطلق من الغواصات سوف يتم النظر إليها على أنه هجوم نووي، وسوف يكون الرد عليها مناسب عليه، مضيفة أن الحديث عن المقدرة النووية الأمريكية من قبل العقيجة العسكرية الروسية سيكون ردا بالسلاح النووي الروسي، وبشأن تطوير الولايات المتحدة الأمريكية رؤوسا نووية منحفضة القوة نوع W76-2، إلى جانب أن تزويد الغواصات لصواريخ باليستية من طراز “ترايدنت-2” على الغواصات.