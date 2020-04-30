“الكل أخذ اللقاح”.. جملة بين صحفيين في البيت الأبيض تثير الجدل

“يمكنك نزع الكمامة.. فا الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال”.. جملة وقعت بين صحفيين من مسؤولي تغطية البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي بشأن الفيروس الصيني المستجد، أثارت الجدل مؤخرا وأشعلت نظرية المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الحديث المسجل فيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد حديث بين الصحفي جون روبيرتس كبير مراسلي قناة فوكس نيوز في البيت الأبيض ودوغ ميلز مصور صحيفة نيويورك تايمز، قبل الإعلان عن الملخص الإعلامي اليومي لمرضى الفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في نص الحوار، حيث قال ميلز لزميله: “جميعنا تلقينا اللقاح”.. جاء ذلك ردا على زميله الذي طلب منه خلع الكمامة الطبية، وحسبما أوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس، جاء ذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، بعدما أطلع ميلز زميله على دراسة جديدة لجامعة جنوب كاليفورنيا، ترصد أعداد الإصابات بالفيروس الصيني في لوس أنجلوس والتي هي أكبر بكثير من المعلن عنها رسميا.

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وأضافت الوكالة، أن الفيديو مجتزأ من حوار بين الصحفيين بشأن الدراسة، ليأتي رد الصحفي روبيرتس قائلا: “ماذا تعلم يا صديقي” مشيرا إلى الدراسة، قبل ان يجيبه الآخر قائلا: “تستطيع نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC حسبما ذكرت جامعة جنوب كاليفورنيا”، ليرد ميلز ممازحا: “حقا.. ذلك مطمئن.. الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال”.

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قبل بداية المؤتمر الصحفي أمس،تم التقاط محادثة قصيرة بين مراسل قناة فوكس ومصور نيويورك تايمز(دون علمهما) المراسل: انزع الكمامة فنسبة الوفاة ضئيلة جدا

المصور: نحن قد أخذنا اللقاح ضد الفيروس على أي حال🙄 هناك من يؤكد المؤامرة

وهناك من يقول إنهما يمزحان وأنا محتار مثلكم.. pic.twitter.com/B3RZMvRnQl — Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) April 28, 2020

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، تجاوزت 100 ألف حالة وفاة، حسبما ذكرت جامعة جونزر هوبكنز الأمريكية، بينما رصدت الجامعة 100 ألف و376 حالة وفاة، الجمعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس مليون و650 ألفًا و210 حالات، حول العالم.

وأعلنت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة في العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما سجلت 473 ألفًا و93 حالة إصابة بينما بلغت أعداد الوفيات في كافة الولايات الأمريكية 17 ألفًا و925 وفاة.

وأوضحت الجامعة، أن حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأمريكية، تخطت أعداد الإصابات عالميا وتجاوزت أعداد الإصابات في الولاية نظيرتها في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين، بينما تراجعت أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس القانل “كوفيد 19″، بشكل نسبي في كل من إسبانيا وإيطاليا، بينما بلغت بريطانيا النسبة الأعلى في معدلات الوفاة اليومية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 980 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما البيانات التي أعلنها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.