تعرف على.. أهم 6 معلومات عن لقاح “أكسفورد” بعد نتائجه المبشرة ضد كورونا

قام عدد من الباحثين في الجامعة البريطانية أكسفورد بإجراء بعض التجارب على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” يوم الخميس السابق، وسط حالة من التفاؤل الشديد بشأن اللقاح الجديد، الذي يعد المشروع الطبي المرجو خلال الفترة القادمة لمساعدة العالم في مواجهة فيروس كورونا.

أعلنت الصحيفة البريطانية “تلجراف”، إن المشروع الطبي الخاص باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” يتم الإشراف عليه من قبل معهد جينر التابع للجامعة البريطانية أكسفورد، كما يشرف عليه أيضاً مجموعة أكسفورد للقاحات، وأشارت الصحيفة إلى أنه سوف يحصل المشروع الطبي على تمويل الحكومي اللازم لدعم الاختبارات، مع منح المشروع الطبي كافة فرص النجاح.

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أهم 6 معلومات عن لقاح اكسفورد لمواجهة كورونا:

بطلق على لقاح “اكسفورد” لمواجهة كورونا مسمى”ChAdOx1 nCoV-19″، وقد تم تطوير اللقاح بالفعل من فيروس الغير مؤذي، ثم تم إجراء تعديل على الفيروس من الناحية الوراثية حتى يحمل جزءاً من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقد أعلن الخبراء أن لقاح يعمل على توليد استجابة مناعية بشكل قوي من الجرعة الأولى. أعلن القائمين على المشروع الطبي الخاص بإنتاج اللقاح ضد كورونا أن اللقاح يتم تطويره خلال وقت وسرعة قياسية، معربين عن ثقتهم في نجاح هذا المشروع الطبي. صرح موقع “بيزنس إنسايدر” أنه تم اختبار اللقاح تجربة فعلية على 6 قرود، حيث أظهرت التجاب المعملية للقاح أن أجسام القرود قد اكتسب مناعة ضد كورونا على الرغم من تعرضهم لمستويات عالية من الإصابة بالفيروس. أعلنت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز”، أن ما يقرب من 6 آلاف شخص سوف يخضعون لاختبار لقاح أوكسفورد ضد فيروس كورونا. بالرغم من التصريحات التي أعلن عنها الخبراء عن موعد إنتاج لقاح كورونا الذي يستلزم 12 شهراً للإنتاج، إلا أن فريق الباحثين في أكسفورد القائمين على المشروع الطبي للقاح قد أعلنوا عن توقعاتهم بإنتاج الجرعات الأولية من اللقاح خلال أواخر الصيف القادم، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر لعام 2020. صرح مدير معهد جينر البروفيسور أدريان هيل، أن هدف فريق البحث هو الحصول على ما يقرب من مليون جرعة من اللقاح مع حلول شهر سبتمبر القادم 2020، ليتم البدء في إنتاج اللقاح بعد الحصول على النتائج الاختبارية للقاح بشأن مدى فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا.

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