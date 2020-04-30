حصيلة كورونا في السعودية.. ارتفاع الوفيات إلى 162 حالة

صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن حصيلة فيروس كورونا بأراضي المملكة اليوم الخميس، حيث سجل السعودية اليوم 5 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات بالسعودية بفيروس كورونا المستجد إلى 162 حالة.

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى تسجيل حوالي 1351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى حوالي 22753 حالة إلى الوقت الراهن.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن عدد الحالات المتعافية من الفيروس قد سجل 210 حالة، ليصل إجمالي الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 3163 حالة إلى الوقت الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، ثم أخذ في الانتشار في كل دول العالم خلال الوقت الراهن، وترتفع حصيلة فيروس كورونا في العالم يومياً في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها كافة دول العالم خلال الوقت الراهن مثل تعليق الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، وتعليق الدراسة، بالإضافة إلى تطبيق حظر التجوال في معظم الدول إلا أن كافة تلك التدابير لم تؤدي إلى تراجع حصيلة فيروس كورونا “كوفيد 19” بدول العالم إلى الوقت الراهن.

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