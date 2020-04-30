مسؤول أمريكي يعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا.. سنغرق العالم باللقاح

صرح مسؤول أمريكي، إن بلاده تعتزم أن تقوم بالإسراع في إجراءات المشروع الطبي الخاص بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف العمل على توفير ما يقرب من 100 مليون جرعة مع حلول نهاية عام 2020 الراهن.

جاءت تصريحات المسؤول الاميركي لوكالة الأنباء “رويترز”، وفضل المسؤول عدم ذكر أسمه، وقد أعلنت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن منظمي تصنيع وتداول الدواء بأمريكا ربما يعلنون عن قرارها الخاص بالسماح بالاستخدام الطارئ للدواء “ريمديسيفير”التجريبي لعلاج فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره.

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وقد صرح خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي للصحفيين خلال تصريحات صحفية له أعلن عنها في البيت الأبيض الأمريكي، إن البيانات الأولية بشأن العلاج المحتمل لفيروس كورونا المستجد تعد مبشرة، لكنها تحتاج إلى الوقت والجهد والتجارب.

ويجدر هنا الإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت خلال الفترة القليلة السابقة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا المستجد، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات، و أعداد الإصابات بالفيروس.

كما صرحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية قد سجل حوالي 1005147، بزيادة تقرب من 23901 حالة عن الإحصاءات السابقة الخاصة بالفيروس، في حين ارتفعت عدد المتوفين بشكل كبير إلى 2247 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في أمريكا ما يقرب من 57505 حالة.

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