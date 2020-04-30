بعد إصابته بكورونا.. معلومات هامة عن رئيس وزراء روسيا “الغامض”

صرح ميخائيل ميتشوستين رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس عن خضوعه لإجراءات الحجر الصحي المنزلي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما أبلغ رئيس وزراء روسيا أنه قد أصيب بفيروس كوفيد 19 وبدأ بالفعل في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي.

أعلنت السلطات الروسية رسمياً، بتكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بتوالي أعمال تسيير الحكومة الروسية بشكل مؤقت بعد إصابته رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا وخضوعه لإجراءات الحجز الصحي.

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معلومات هامة عن ميخائيل ميتشوسيتن رئيس وزراء روسيا الغامض

ولد ميخائيل ميتشوستين بعام 1966 ميلادياً، وقد درس علوم هندسة الأنظمة، قبل أن يحصل على شهادتي دكتوراه بعلم الاقتصاد، تزوج ميخائيل ميتشوسيتن لديه 3 أطفال ذكور، من هوايات رئيس وزراء روسيا البيانو، والهوكي، وهو عضو مشرف في نادي CSKA الروسي للهوكي.

قبل ميخائيل ميتشوسيتن منصب رئاسة الخدمات الضريبية الفيدرالية بروسيا واكتسب سمعة بأنه “تكنوقراطي” من الطراز الأول، تمكن ميخائيل من إعادة تشكيل النظام المالي بروسيا بصورة ناجحة.

يتمتع ميخائي ميتشوستين، الذي وصفته التقارير الأمريكية، بأنه لا يزال مجهول الهوية لحد كبير، بسمعة طيبة داخل الأوساط التجارية في الدولة الروسية كواحد من أكثر التكنوقراطيين فاعلية في روسيا، كما حصل على تقييمات حماسية بصفته رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية بالدولة الروسية، وذلك بحسب التصريحات التي أعلنت عنها “فورين بوليسي”.

وكشفت التقارير إلى أن ميخائيل ميتشوستين ملحن متحمس، وقد كتب عدداً من الأغاني لمطربين روس مشهورين ، تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها صحيفة فيدوموستي المالية الروسية.

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