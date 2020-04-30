مكة المكرمة شهدت مساء اليوم ظاهرة فلكية شوهدت بالعين المجرد

شهدت مساء اليوم الخميس مكة المكرمة، ظاهرة فلكية قد حدث بالتزامن مع غروب الشمس اليوم، وقد وجرى رؤي الظاهرة الفلكية بالعين المجردة.

صرحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مكة المكرمة قد شهدت تعامد القمر على الكعبة مباشرة عند تمام الساعة 6:29:55 مساء اليوم الخميس بالتزامن مع غروب الشمس”، وأضافت التغريدة” أن تلك الظاهرة الفلكية قد شوهدت بالعين المجردة”.

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تشهد #مكة_المكرمة بعد قليل تعامد القمر على #الكعبة_المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءًا

.. بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة. pic.twitter.com/pvvrC46OoJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 30, 2020

كما أعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة خلال التقرير الصادر عنها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة مئوية تصل إلى 87.7% وعلى مسافة تقرب من 368.051 كيلومتر.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة أن تلك الظاهرة الفلكية تساعد على التعرف على اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في العديد من المناطق بمختلف دول العالم، كما فعل القدماء، حيث أن موقع القمر في تلك اللحظة بالذات يدل بشكل تام على موقع مكة المكرمة بدقة عالية جداً كما هو الحال بتطبيقات الهواتف الحديثة الذكية.

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