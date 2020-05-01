وكالة الأنباء الإماراتية تؤكد التوصل إلى علاج مبتكر للقضاء على فيروس كورونا

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية قد تمكن من اكتشاف علاج مبتكر من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد، والذي تم اكتشافه إضافة إلى تطويره بواسطة مجموعة من الأطباء والباحثين العاملين في المركز.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك العلاج يتم عن طريق جمع الخلايا الجذعية، من خلال استخراج هذه الخلايا من دم المريض أو مصاب فيروس كورونا المستجد على وجه التحديد، ثم تنشيطها وفي النهاية يتم إدخالها من جديد في جسم الإنسان.

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وشددت الوكالة على أن ذلك العلاج عن طريق جمع الخلايا الجذعية قد تم منحه براءة الاختراع من جانب وزارة الاقتصاد الإماراتية، وخاصة بعدما تم تجربة ذلك العلاج على أكثر من 73 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أيضاً أن ال73 حالة التي خضعت إلى العلاج عن طريق الخلايا الجذعية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم شفاؤها بالكامل من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة التحاليل التي أجرتها هذه الحالات سلبية بعد أن كانت إيجابية.

وأوضحت الوكالة أن إعادة الخلايا الجذعية إلى جسم المريض بعد تنشيطها يتم من خلال الرئتين، حيث يستنشق مصاب فيروس كورونا هذه الخلايا عبر رذاذ ناعم، والذي يعمل بدوره على تجديد الخلايا الضارة بداخل الرئتين دون التسبب في أي مشكلة للخلايا السليمة.

ويساعد ذلك العلاج المبتكر عن طريق الخلايا الجذعية على تعديل درجة استجابة مناعة الرئتين، من خلال عدم الإضرار بالخلايا السليمة بها في حالة إصابة الإنسان بفيروس كورونا.

يُذكر أن جميع الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة بعد تلقي ذلك العلاج المبتكر بواسطة جمع الخلايا الجذعية، لم يتم الكشف حتى الآن عن حدوث أي آثار جانبية سلبية لها، مما يعني بالتالي أن العلاج فعالاً بنسبة كبيرة على أن يستمر إجراء التجارب السريرية خلال الأسبوعين المقبلين حتى يتم التأكد بصفة نهائية من مدى فعالية ذلك العلاج المبتكر الذي قد يقضي على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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