موسكو الأعلى.. رقم قياسي للمصابين في روسيا يسجل في 24 ساعة

سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد ارتفاعا قياسيا في الحالات الجديدة المصابة بـ كوفيد -19 في عموم روسيا بتسجيل 9623 حالة مصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وأعلن المركز الروسي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، عن العدد الإجمالي للمصابين في روسيا الذي وصل إلى 124 ألفا و54 حالة، مشيرًا إلى وجود 5358 مصاب في العاصمة الروسية موسكو ليسجل بها معظم الإصابات الجديدة، بينما ضواحي العاصمة سجلت 807 إصابات جديدة، ومدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا سجلت 323 حالة إصابة جديدة.

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أما حالات الوفاة فتم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليكون العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة 1222 حالة حتى الآن.

يذكر أن الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى عقار فعّال لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأشارت الوكالة إلى أن البحوث التي أجراها علماءها أثبتت فاعلية عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، إنها تمكنت من إثبات أن دواء “مفلوكوين” يمنع تطور المرض الخلوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا بتركيز 2 مكج/لتر، مشيرة إلى أن تركيز المادة في بلازما الدم يصل إلى المستوى المناسب عقب تناول الدواء بجرعات مسموح بها.

وذكرت الوكالة أن مركز “فارم زاشيتا” الوطني أجرى الأبحاث التي تهدف إلى معرفة مدى فاعلية عقار “مفلوكوين”، وذلك بمشاركة المعهد الـ48 للبحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كانت الوكالة أعلنت التمكن من تطوير عقار فعَّال من أجل علاج العلة التي يسببها فيروس كورونا “كوفيد-19″، على أساس عقار “مفلوكوين”.

وأكدت نجاحها في تطوير اختبارين من أجل الكشف عن فيروس كورونا، يتيح أحدهما تشخيص الفيروس في 20 دقيقة، مشيرة إلى أن نظام الاختبار الأول مصمم على شكل رقاقات، ويتيح التعرف على الحمض النووي الريبوزي RNA للفيروس من خلال عينات المصابين.

ونشرت وزارة الصحة الروسية، في التاسع من أبريل الماضي، قائمة معدَّلة بالأدوية التي أوصت باستخدامها لعلاج مصابين فيروس كورونا، جاء من ضمنها “الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير إضافة إلى ريتونافير، والأزيتروميسين بالاقتران مع هيدروكسي كلوروكوين والإنترفيرون”.