رسمياً .. السعودية تنفي عودة صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد المملكة

حسمت الحكومة السعودية كل الجدل القائم في في الأيام القليلة الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية رفع الإيقاف عن الصلوات من خلال عودة صلاة الجمعة إضافة إلى صلاة الجماعة في كافة مساجد المملكة العربية السعودية بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان رسمي اليوم السبت أن كل الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الإيقاف قريباً عن صلاة الجمعة إضافة إلى صلاة الجماعة في المساجد، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة بأي حال من الأحوال.

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وأشارت أيضاً إلى أن اتخاذ قرار تعليق الصلوات في كافة مساجد المملكة العربية السعودية بما فيها مسجد الحرمين الشريفين في منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، قد جاء من أجل الحفاظ على سلامة الناس في المقام الأول التي يحث عليها الدين الإسلامي قبل تأدية الصلوات.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في البيان على أن رفع الإيقاف عن الصلوات في المساجد سوف يكون له علاقة كبيرة مع مدى السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

وأضافت أيضاً أن رفع الإيقاف عن الصلوات في المساجد يعتبر من أكبر أولويات الحكومة السعودية في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الملك سلمان في تشاور مستمر بصفة يومية مع هيئة كبار العلماء إضافة إلى وزارة الصحة السعودية من أجل مناقشة جميع الملفات المتعلقة بتفشي ذلك المرض الخطير.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في البيان أن الهدف الرئيسي للجميع في المملكة العربية السعودية حالياً هو السيطرة أولاً على انتشار فيروس كورونا المستجد، ثم اتخاذ قرار بعد ذلك بعودة إقامة صلاة الجمعة إضافة إلى صلاة الجماعة في المساجد بصورة طبيعية.

وفي الختام، طالبت جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة جيداً قبل نشر ذلك النوع من الشائعات التي من شأنها أن تثير البلبلة في الشارع السعودي.

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