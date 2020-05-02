أرقام قياسية لفيروس كورونا بعد أشهر قليلة من تفشي المرض حول العالم

واصل فيروس كورونا المستجد الانتشار السريع بشكل غير طبيعي على الإطلاق في كافة أنحاء العالم منذ اللحظة الأولى التى تفشى فيها المرض الخطير في دولة الصين منذ نهاية العام الماضي 2019 وحتى الآن في العام الحالي 2020.

وأثبت فيروس كورونا إلى غاية الآن أنه فيروس أو وباء استثنائي بكل ما تحمله الكلمة معنى بعكس كل الفيروسات التي ضربت العالم في فترات سابقة، نظراً إلى عدة قدرة أي مؤسسة من المؤسسات الطبية في العالم بأكمله على اكتشاف أي علاج من أجل القضاء على ذلك الفيروس بصفة نهائية.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن منظمة الصحة العالمية التي تعد أكبر منظمة صحية حول العالم عاجزة حتى هذه اللحظة عن إنقاذ أرواح الملايين من البشر الذين يتعرضون إلى الإصابة بذلك الفيروس القاتل بصفة يومية في كافة أنحاء العالم بدون أي استثناء على الإطلاق.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 3 مليون مواطن من جميع دول العالم مع اختلاف الأعداد في كل دولة مقارنة بالأخرى، حيث تعاني بعض الدول من زيادة حادة في أعداد المصابين فيما لا تزال بعض الدول أعداد المصابين فيها خفيفة جداً نوعاً ما مع احتمالية تزايد الأعداد لديها في الأشهر القادمة.

على الصعيد نفسه، تجاوزت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 240 ألف حالة وفاة، مع ضرورة الإشارة إلى أن معظم حالات الوفاة من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أعلنت في أكثر من مناسبة سابقة عن عدم توصلها حتى هذه اللحظة إلى أي علاج فعال قادر على القضاء على فيروس كورونا المستجد، بالرغم من المجهودات الكبيرة والاستثنائية المبذولة من طرف كل المؤسسات الطبية لمحاولة اكتشاف علاج أو لقاح يساعد على محاربة ذلك الوباء العالمي.

وتشير كل التكهنات في الفترة الماضية إلى أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهي إلا مع حلول صيف عام 2021 كحد أقصى.

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