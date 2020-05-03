غير متعمدة.. تبادل إطلاق نار بين الكوريتين على الحدود

أصدرت كوريا الجنوبية بيانا، اليوم، أعلنت فيه أنّ قوات جارتها الشماليّة، أطلقت عدة طلقات ناريّة، تّجاه الجنوب، وذلك كان داخل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تقسم شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن ذلك دفع القوات كوريا الجنوبية إلى الرد عليهم.
جاء تبادل إطلاق النار، غير المعتاد، بين الطرفين عقب إعلان إعلام كوريا الشمالية الرسمي عن أول ظهور لزعيمها كيم جونج أون، وذلك عقب مرور نحو 3 أسابيع على غيابه، وسط تكهنات بمرضه وأن صحته لا تتحمل، ومخاوف بشأن استقرار هذه الدولة المعزولة.
وأكد هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، أن موقعا تابعا للحرس أطلق عليه عدّة طلقات من الشمال، مشيرة إلى أنه لم يجرى الإبلاغ عن وجود مصابين من الجانب الجنوبي.
وأوضحت سيول أن جيشها رد بجولتين من الطلقات النارية وإعلان التحذير، مشيرة إلى أنها سوف تتواصل مع جارتها الشمال عبر الخط العسكري الساخن من أجل تحديد سبب إطلاق النار.
وأوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن الطلقات الكورية الشمالية “لم تعتبر متعمدة”.