10.5 مليار دولار.. خسارة أغنى رجل في العالم في 24 ساعة

نحو 10.5 مليار دولار خسرهم جيف بيزوس، رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم، ومؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، من ثروته في تعاملات يوم الجمعة الماضية، لتصل ثروته إلى نحو 139 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته قائمة بلومبرج للمليارديرات.

ومكاسب صاحب شركة أمازون تراجعت بعد هذه الخسارة منذ أول العام الجاري إلى نحو 23.7 مليار دولار، حسب قائمة بلومبرج، وكانت تلك الخسارة بعد التراجع الكبير الذي شهده سهم شركة أمازون بنسبة وصلت إلى 7.59% خلال تعاملات يوم الجمعة، ليغلق السهم على سعر 2286.04 دولار.

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وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام2020، لتصل إلى 2.5 مليار دولار أو 5.01 دولار للسهم مقابل 3.56 مليار دولار أو 7.09 دولار للسهم خلال نفس الفترة من عام 2019، بالإضافة إلى توقع شركة أمازون لتحقيق خسائر تشغيلية قد تقدر بـ1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتوقع المحللون تحقيق شركة أمازون أكثر من 4 مليارات دولار كأرباح للتشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي أشار إلى توقعه بإنفاق المبلغ المذكور أو قد ينفق أكثر.

وقالت الشركة إن قفزة النفقات ستحدث جراء إنفاق مئات الملايين من الدولارات من أجل تطوير قدرات الاختبار لكل موطفين الشركة لفيروس كورونا المستجد.

وقال بيزوس إن الظروف لو كانت طبيعية لكان من المتوقع، خلال الربع الثاني القادم، تحقيق ربح تشغيلي يصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر، إلا أن الظروف ليست عادية، لذا من المتوقع إنفاق 4 مليارات دولار وربما أكثر على النفقات الخاصة بفيروس كورونا، من أجل توصيل المنتجات إلى العملاء والحفاظ كذلك على سلامة الموظفين.

وتعرضت طليقة رجل الأعمال الأمريكي ماكينزي بيزوس، إلى خسارة بلغت نحو 3.66 مليار دولار من ثروتها، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى 45.3 مليار دولار، نتيجة لتراجع أسهم “أمازون”، وذلك بحسب قائمة “بلومبرج”.

يشار إلى أن جيف بيزوس منح طليقته “ماكينزي” جزءًا من ثروته، وذلك كان ضمن اتفاق طلاقٍ، حدث خلال العام الماضي، لتكون “ماكينزي” حاليًا في المركز الـ 18 بين أغنياء العالم.